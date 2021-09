PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 29. mai 

Jäta muud tegemised sinnapaika – on nädalavahetus ja see on loodud elust rõõmu tundmiseks. Ole koos inimesega, keda sa armastad. Võta ta kaasa ka oma sõprade seltsi.

Täna saad proovida midagi uut ja huvitavat. Võimalik, et tegemist on julgust nõudva alaga, mis eeldab ka turvanõuetest ranget kinni pidamist.

Mõningase üllatusega võid avastada, et sinul ja su vanematel on mõndagi ühist. Märkad nüüd, et teie väärtushinnangud on peamistes punktides väga sarnased.