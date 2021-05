EBU Eurovisioni võitja skandaalsest videost: laulja teeb kodumaale jõudes vabatahtlikult narkotesti 

„Oleme teadlikud Eurovisioni võitnud Itaalia muusikutest green roomis tehtud videoklipist ja neid ümbritsevatest spekulatsioonidest. Bänd on kategooriliselt eitanud igasuguseid süüdistusi narkootikumide tarbimise teemal. Kõnealune laulja teeb koju jõudes vabatahtlikult narkotesti,“ annab EBU teada.

„Neilt paluti seda juba eile õhtul, kuid EBU ei suutnud seda kohe organiseerida. Bänd, nende mänedžment ja delegatsioonijuht on meile kinnitanud, et green roomis ei olnud narkootikume, vaid nende lauas läks klaas katki ja laulja koristas klaasikilde. EBU kinnitab, et kui kontrollisime laua ümbrust, leidsime sealt katkise klaasi. Vaatame veel hoolikalt ka video üle ja anname kindlasti teada edasiste arengute kohta.“