INTERVJUU | Staarisaate ohje hoiab taas Karl-Erik Taukar: läks õnneks, et Mihkel Raud ei hakanud minuga teleajalugu tegema 

MÕLEMAS ROLLIS OLNUD TAUKAR TEAB: „See, mida saatest võtta ja kuidas pärast edasi minna, on igaühe enda käes. Kuldsel kandikul neid asju ei pakuta,“ ütleb Taukar, kes on nii saates osalenud kui ka seda juhtinud. Foto: TV3

Ta tuleb taas – „Eesti otsib superstaari“ uus hooaeg on sügisel teleekraanil. Saatejuhiametis on ka seekord saate vilistlane Karl-Erik Taukar (32), kes paneb lauljatele südamele, et saatesse tulemine tuleb põhjalikult läbi mõelda. „Inimene peab ise tundma, kas ta on valmis või peab veel ühe aasta ootama.“