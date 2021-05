PIDUTSE KAINENA! Tiit Trofimov: mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas on inimestel raske alkoholi või meelemürkideta tantsida 

Juba kolmandat korda toimub sel suvel meelemürkide- ja alkovaba ekstaatilise tantsu- ja kakaofestival Blisstonia. Selle üks korraldajatest Tiit Trofimov on korraldanud poolsada alkoholivaba pidu ning peab eredaimaks kogemuseks seda, kui ühele peole tuli kokku 250 inimest. „See vibe, mis tekkis inimeste puhtast rõõmust. Selline rõõm ei teki alkoholi tagajärjel, vaid puhtast kohast, ekstaasist ja tänutundest ning üks olemise tundest, mis inimeste vahel tekib, see on puhas südamete ühildumisrõõm. See oli ikka väga vägev tunne ja väga teistmoodi, kui inimesed sellisel tasemel õigesse kohta jõuavad!“ rõõmustab ta.