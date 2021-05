PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 25. mai 

On kerge suhelda inimestega, kes on sinuga samal tasandil, aga läbisaamises ülemuste või siis alluvatega võib tekkida pingeid. Võimuvõitlus on päeva teema.

Julge pealehakkamine on pool võitu. Siiski on ka tõenäosus, et sa ei võida ja sellisel juhul võib see, kui alustades liiga enesekindel olid, olukorra raskemaks muuta.