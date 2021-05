25 KILO KAOTANUD MALLUKA EKSMEES: mul oli võimalus pärast lahutust täiesti põhja käia 

„See aeg on kindlasti olnud nõme ja keeruline, kuid olen suutnud kogu selle negatiivsuse suunata endale kasulikku mitte hävituslikku käitumisse," tõdeb Kardo, kes on kaotanud veerand oma endisest kehakaalust. „Tippajal oli kaaluks 109 kilo, siis vahepeal olin 83, aga nüüd olen lihasmassi peale kasvatanud. Arvan, et minu saladus oli see, et hakkasin sööma palju köögivilja ja juurikaid ning lõpetasin õhtuse õllejoomise ära, mille juurde omakorda snäkke vajasin,“ jutustab mees ja lisab, et pruugib nüüd humalavett vaid nädalavahetuseti.