Ott Lepland: tahaksin loota, et olen praegu tipus 

Ott Lepland hakkas muhelema. „Ma ei oskagi öelda. Ma tahaks ikkagi loota, et sellised eredamad momendid ootavad veel ees, aga muidugi tuleb saatusele tänulik olla kõige selle eest, mis on olnud. Tahaksin loota, et olen ka praegu tipus, aga muidugi saab alati veel kõrgemale.“