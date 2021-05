Olavi Pihlamägi: „Minu suurim rõõm on see, et Malta ei võitnud.” 

„Itaalia ei olnud minu lemmika ja ma ei tea, mida Euroopa selles loos leidis. See, et Prantsusmaa ja Šveits said ohtalt punkte, oli muidugi tore, aga minu suurim rõõm on see, et Malta ei võitnud. Malta puhul ütlen, et sisu ja pakend selles operatsioonis, mille nimi on Eurovision, peavad üksteisele vastama. Kui sa hästi laulad, pead sa välja nägema korrektne ja sellepärast on mul hea meel, et Malta jäi sinna, kuhu ta jäi.“