Juhan Paadam Itaalia Eurovisioni-võidust: „Rockil on Eurovisionil oma koht ja see sai jälle tõestatud.” 

„Rockil on Eurovisionil oma koht ja see sai jälle tõestatud. Itaalia rock on midagi muud kui itaalia pop - seda teist me tunneme paremini. Esimest tunneme vähem ja nüüd on põhjust süveneda, võib-olla on veel midagi, mis tasub kuulamist ja meeldejätmist. Mina küll seekord ennustasin Prantsusmaad ega andnud järele - teise koha nad said ja see tähendab, et olin õigel teel. Prantsusmaa puhul nägime, et klassikaline šansoon kuulub samuti Eurovisionile nagu kõik muu muusika.” Favoriite kõrval üllatas Paadamit Maltale kogunenud nigel punktisaak rahvahääletusel, sest tema hinnangul oli tegu väga hea laulu ja esitusega.

„Mis aga jäi sellest aastast erilist meelde, siis kaks asja: kõigepealt sätendavad trikood või tuunikad ning rohkelt kõrgeid meeshääli ehk tenoreid.“

Mis puudutab suure vaatemängu korraldamist, siis Paadami hinnangul on Rotterdami kaheaastane pingutus vilja kandnud.

„Kaks aastat oli hollandlastel aega saadet ette valmistada – tulemus oli rikkalik ja värvikirev,„ mainib ta.

„Jätan ikkagi õhku küsimuse, miks ei olnud seda saadet võimalik eelmisel aastal televisioonile omaste vahenditega teha, aga selleaastane tulemus oli hea. Olen väga rahul režiiga. Liidan selle juurde kõik: heli, valguse, graafika, kostüümid, dramaturgia. Kõik oli hea, ka tempo. Lõpust, hääletamise osast, ma ei räägi – see on ooper omaette. Selles mõttes, et erinevate riikide punktilugejaid ei suuda ohjata mitte keegi. Nüüd on jäetud neile üksnes viimane ehk 12. punkt, aga varsti ilmselt tuleb see ka ära võtta. Kõik punktiesitajad võtsid endale kõvasti aega.“