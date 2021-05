HÕISSA, PULMAD! Liis Lass ja Joel Remmel sõuavad täna abieluranda 

Linnateatri näitleja Liis Lass kommenteeris sel nädalal Kroonikale, et pulm on pisike ja möödub lähedaste seltsis. „Meil on pereringis väike istumine," lisas ta lühidalt ja rohkem rääkida ei soovinud.

Joel Remmel on varasemalt abielus olnud lauljanna Laura Põldverega. Paar abiellus 2013. aasta septembris. 2016. aasta aprillis teatasid nad, et on otsustanud abielu lahutada.

Remmel kommenteeris lahkuminekut Laurast 2019. aastal ajakirjale Anne&Stiil järgmiselt: „Tagasi vaadates saan öelda, et olen lahkuminekust välja tulnud tugevamana. Aga ma ei saa öelda, et olen kuidagi tänulik, et see juhtus. Usun, et ka õnnelikus abielus olnuna oleksin vajalikud õppetunnid kätte saanud. Ei saa väita, et üksnes lahkumineku kaudu on võimalik mõningaid asju õppida. Eks üksjagu enesehävituslikku väljaelamist oli ka, sel perioodil mu äärmused laienesid.“