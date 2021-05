FOTOD | Helilooja Ester Mägi saadeti viimsele teekonnale 

Helilooja Ester Mägi suri 14. mail 99aastasena.

Mägi teosed on kõlanud Soomes, Rootsis, Saksamaal, Poolas, Venemaal, USAs ja Austraalias. Tema kammermuusikat on esitanud nimekad eesti ja välisriikide interpreedid ja kollektiivid, tema orkestriteosed on kõlanud Neeme Järvi, Eri Klasi, Peeter Lilje, Paul Mägi, Roman Matsovi, Nikolai Aleksejevi ja Emin Hatšaturjani juhatusel. Mägi kooriteosed kuuluvad kümnete Eesti kooride püsirepertuaari ja on auhinnatud paljudel laulukonkurssidel, sealhulgas Rahvusmeeskoori ja Georg Otsa Muusikapäevade koorilauluvõistlustel (1985, 1986, 1988).

Ester Mägi muusika salvestusi on välja andnud Melodija, Eesti Raadio, Raven Recordings, Finlandia Records, Alba Records, Antes Edition, MSR Classics jt. Ilmunud on neli autoriplaati: LP „Ester Mägi. Bukoolika„, Melodija 1988; CD "Ester Mägi. Ein musikalisches Porträt", Antes Edition 1998; CD "Ester Mägi. Laulupuu", Alba Records 2005; CD “Ester Mägi. Orchestral Music“, Toccata Classics 2007. Mägi teoseid on kirjastanud Muzõka, Sovetski Kompozitor, Eres Editon, edition 49, SP Muusikaprojekt jt.