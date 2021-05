Eurovisioni viimane võitja Duncan Laurence meenutab, et lõhkus võidutrofee: pakkisin selle miljonisse saunalinasse, kuid läks ikka katki 

Duncan räägib eurovision.tv-le antud intervjuus, et klaasist trofee põhi on üsna väike, kuid peamine osa suur ja raske. „Seega pead olema väga ettevaatlik sellest kinni võtmisel. Pidin pärast Eurovisioni võitu hommikul lennukile minema ja mõtlesin, et okei, kuidas ma sellega nüüd hakkama saan. Pakkisin trofee miljoni hotellirätiku sisse ja panin kotti. Arvasin, et nii on turvaline. Siis panin koti maha ja kuulsin prõksu,“ meenutab Duncan.

Praegu seisab trofee aga Duncani kodus klaveril. „See on kõige tähtsam koht mu majas, voodi läheduses. Mulle meeldib magada, kuid ma armastan esinemist ja laulude kirjutamist. On imeline, et saan selle kauni klaveri taga laule kirjutada.“