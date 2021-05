MÕTLE POSITIIVSELT! Ilma pika eemalolekuperioodita me ei tajuks, kui olulised on tegelikult päriselukohtumised

„Veebitunnid on tulnud, et jääda,“ on joogaõpetaja Liina Ravneet Elvik veendunud ja lisab, et ilma pika eemalolekuperioodita me ei tajuks, kui olulised on tegelikult päriselukohtumised.