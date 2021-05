Covid oleks maailma ühe seksikama näitlejanna äärepealt hauda viinud 

„Desperaado“ tähe sõnul halvenes tema seisund niivõrd, et ta vajas lisahapnikku ning oli veendunud, et sureb. Salma oli ligi kaks kuud sunnitud oma majas eraldi toas elama.

Nüüdseks on näitlejanna küll tööpostile naasnud, kuid tunnistab: võhma on vähe. Õnneks polnud „House of Gucci“ võtted kaelamurdvad. „See oli lihtne. See oli ideaalne töö.“