Kuri tõbi röövis Soome presidendi perelt nende karvase lemmiku 

Presidendi kantselei teatas Twitteris, et Lennu suri pahaloomulise ajuripatsikasvaja tagajärjel. Vähk oli arenenud kiiresti. „Presidendi pere on kalli pereliikme lahkumisest sügavas leinas.“

Kümneaastaseks elanud Lennu oli tõu poolest Bostoni terjer. Koer saatis Niinistöt tihti ametlikel kohtumistel ning oli vahvaks seltsiliseks tema väiksele pojale Aarole (3). Niinistö on rääkinud, et Lennu on kohutavalt musilembeline, ja nimetanud oma lemmikut lausa musimasinaks.