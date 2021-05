MR BIG ON TAGASI! Lisaks liitub "Seksi ja linnaga" "Grey anatoomia" täht 

Veebruaris polnud Carrie (Sarah Jessica Parker) abikaasa mr Bigi kehastajat Chris Nothi veel uude sarja kinnitatud. Hiljem kinnitas Aidani osatäitja John Corbett kuuldusi, et tal on uues seriaalis kaalukas roll. Fännid olid ärevil - kas Big on möödanikuks saanud? Kuid nüüdseks on Noth oma allkirja töölepingule andnud nagu ka Miranda mehe Steve Brady osatäitja David Eigenberg.