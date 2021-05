BBC tunnistab, et Dianalt saadi pommintervjuu pettusega. Prints William: "BBC pettus halvendas mu vanemate suhteid." 

Briti riikliku ringhäälingu BBC maine on saanud ränga hoobi. Sõltumatu uurimine tuvastas, et ajakirjanik Martin Bashir sai printsess Dianalt 1995. aastal ülikõmulise „Panorama“ intervjuu pettuse kaudu. Hilisem BBC siseuurimine mätsis skandaali kinni. „Kõige rohkem kurvastab mind see, et ema ei teadnud, et teda peteti,“ ütleb prints William oma avalduses.