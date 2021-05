Olavi Pihlamägi Eesti finaalist väljajäämisest: visuaali lavastaja tegi korralikku haltuurat 

„Põhiline põhjus oli see, et visuaal ei aidanud kuidagi meie laulule kaasa. Ma väga lootsin, et Austria lavastaja Marvin Dietmann suudab midagi põnevat teha, aga tegelikult ei teinud,“ kommenteerib euroekspert Olavi Pihlamägi, miks Uku Suviste Eurovisioni finaalist välja jäi.