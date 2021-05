FILMISAADE „DUUBEL“ | Neli filmi, mida sa peaksid kindlasti kinno vaatama minema  

Pikk põuaperiood on lõpuks ometi lõppemas! Kinod avavad enda uksed juba uuel nädalal, mis tähendab, et on täpselt paras aeg viimaks end kurssi sellega, mis meid pimedas saalis ees ootab. Sõelale on jäänud kolm suurepärast linateost, mida on tänavu ka kuldsete Oscaritega pärjatud. Boonuseks valisime aga kõige jaburama õuduka, mis eales loodud!