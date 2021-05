ÕL VIDEO | Uku Suviste: täna polnud mu lugu piisav, et minna finaali. Tunne oli siiski väga hea 

"Võib-olla seepärast, et see oli esimene esinemine pärast seda, kui tükk aega on olnud vaikus. Rahvas on saalis, elab kaasa ja ma olen esimest korda Eurovisioni laval. Tunne oli tõesti megahea. Täna polnud mu lugu piisav, et minna finaali. Eks näis, mis homme toob."