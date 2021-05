Ira Lember: „Ega ma teagi, kas selline vanus on kingitus või karistus.“ 

Ira Lember kirjutab jutustuses „Tädi Fantaasia“: „Ma ei tea, kuidas teiega on, aga minul pole küll mitte eluilmaski igav./.../ Ma pole sellepärast mitte kunagi üksinda, et niipea, kui kõik kodunt ära lähevad, lippab kohe minu juurde tädi Fantaasia.“ Tädi Fantaasia oskab muuta põrandaharja toredaks hobuseks, tema käes on kukemuhv sõita gloobusega Antarktikasse, taltsutada Indias boamadu ja paitada Aafrikas lõvi nurruma. Päris kindlasti on ka Ira Lemberis omajagu tädi Fantaasiat, sest kuidas muidu oskab ta nii lennukalt lõbusaid asju välja mõelda. Aga ka päriselus on tal ette tulnud nii mõndagi, mis ilmselt samuti tema fantaasiat on rikastanud. Gloobusega pole ta küll Antarktikasse ega Indiasse sõitnud, lennukiga Ameerikasse ja mujale maailma aga küll. Ja seal on juhtunud pööraseid asju ka ilma fantaasialennuta. Ira Lemberi sõber on öelnud talle umbes samad sõnad nagu minategelane jutustuses „Tädi Fantaasia“: „Sinuga on alati huvitav kaasa tulla, sest sinuga pole kunagi igav ja alati juhtub midagi.“