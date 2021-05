TÖNTS PILK, PEHME KEEL: "Sõprade" taasühinemisvideo pani fännid kunagise seksisümboli pärast südant valutama 

HBO Max teatas, et menusarja „Sõbrad“ erisaade „Friends: The Reunion“ jõuab voogedastusplatvormile 27. mail. USA seltskonnaajakiri People sai „Sõprade“ kõigilt kuuelt staarilt eksklusiivse videointervjuu, mis on pandud Youtube'i. Sarja fännid väljendavad sotsiaalmeedias rõõmu, et aastaid oodatud comeback'ist viimaks vilksatusi nähti. Kuid paljud on mures Chandleri osatäitja Matthew Perry (51) seisundi pärast, kirjutab Ilta-Sanomat.

Näitleja jättis videos tõepoolest kurnatud ja pidetu mulje. Suure osa intervjuust põrnitses ta enda ette, tühi pilk silmis. Kommentaarides märgitakse sedagi, et kui Perry rääkis, kippus ta takerduma ja keel oli pehme. Jäi mulje, et kõnelemine nõuab palju vaeva. Keegi fänn avaldas kahtlust, et Perryl on olnud insult.

Chandleri osatäitja on nooruses maadelnud alkoholi- ja ravimisõltuvusega. Mõni aasta tagasi oli soolemulgustuse tõttu kolm kuud voodihaige. Viimased uudised on olnud aga positiivsed: Perry on kihlatud endast 22 aastat noorema Molly Hurwitziga.