Kahju! Eurovision 2019 võitja andis positiivse koroonaproovi ja lavale ei astu 

Duncan Laurence pidi esinema laupäevase suure finaali ajal. Hetkel on mehel kerged sümptomid ja jääb seitsme päevasesse isolatsiooni. Isolatsiooniperioodi tõttu ei saa Duncan Rotterdami Ahoy saalis otse-eetris esineda, kuid esinemata tal sellegipoolest ei jää.

„Oleme muidugi pettunud, ennekõike Duncani pärast, kes väärib pärast 2019. aasta võitu ja loo „Arcade“ ülemaailmset edu, meie oma Eurovisioni laval otseülekandes esinemist,“ ütleb tegevprodutsent Sietse Bakker. „Me oleme rohkem kui uhked Duncani poolfinaali esinemise üle. Muidugi soovime talle kiiret paranemist!“

Duncani tiimi sõnul on mees väga pettunud. „Ta on seda kaks aastat oodanud. Oleme väga õnnelikud, et teda ikkagi laupäeval, 22. mail finaalis näha saab.“