UUED TÄHED STRIPIMAAILMAS! Tartu kutid sulatavad oma etteastega naiste südameid: see on erootika, mitte porno! 

Mõte hakata meestrippariteks tuli neil 2019. aasta suvel, kui vaadati sõpradega ühiselt filmi „Magic Mike”. “Kuna me ei tahtnud päris pea ees tundmatusse hüpata, jalutasime linnas ringi ja küsisime inimestelt, kas nad oleksid huvitatud stripparitest. 90 protsenti naistest ütles, et see meeldiks neile ja käiks vaatamas,” ütleb Karl-Martin. „Paljud ütlesid, et nad tahaks puhtalt huvi pärast teada, milles see melu seisneb. Naisterahvad kurtsid, et sellist teenust pole ja pärast saime kinnitust: nõudlus on tõepoolest olemas, aga keegi ei paku sellist asja,“ lisab Gert.