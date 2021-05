Kahe lapse ema Andra seljatas depressiooni: mõtlesin, et mis mind takistaks praegu autoga vastu puud sõitmast ja lihtsalt elu lõpetamast 

Andra ise kutsub ennast naljaga elukutseliseks koduseks emmeks ja armastavaks kaaslaseks. Tema lugu sai alguse juba varajases lapsepõlves. „Peamine põhjus miks oma lugu jagan on see, et terve aeg, kui nende teemadega olen võidelnud, siis olen hästi palju otsinud teiste lugusid. Lihtne on leida keeruliselt sõnastatud psühholoogilisi teatmeteoseid, aga raske on leida kogemusi millega suhestuda, et ma ei olegi ainuke, kes nii tunneb.”