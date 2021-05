MIKS UKU SUVISTE OMA SUHET KIIVALT VARJAB? Isa Raivo: ma ei tea ta tüdruksõbrast aad ega ood! 

Eesti eurolaulik Uku Suviste (38) paiskas sel nädalal õhku uudispommi, kui avaldas intervjuus Hollandi ilublogijale, et on õnnelikus suhtes ja seega on tema poissmehepõli läbi. Rohkem ta aga sel teemal ei iitsata. Miks Uku enda südamedaami kiivalt varjab? Või on tegemist pelgalt promotrikiga?