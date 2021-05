MAGUS KÄTTEMAKS? Printsess Beatrice teatas rasedusest Meghani ja Harry pulma-aastapäeval 

Printsess Beatrice (32) ja Itaalia aadlisoost kinnisvaraärimees Edoardo Mapelli Mozzi abiellusid mullu suvel. Tänavu veebruaris tõi printsessi noorem õde Eugenie ilmale esikpoja. Pikisilmi oodati ka Beatrice'i beebiuudist - ning eile jõudiski see avalikkuse ette.

Kuid rasedusest teatamise ajastus on kuninglike insaiderite sõnul kättemaks Meghan Markle'ile ja prints Harryle. Beatrice avaikustas oma beebiootuse Sussexi hertsogipaari kolmandal pulma-aastapäeval. Harry ja Meghan olid teatanud oma esiklapse Archie tulekust Beatrice'i õe Eugenie pulmas 12. oktoobril 2018. Kuningakoja allikas kinnitab, et Beatrice maksis nüüd õe eest kätte. „Harry ja Meghan jätsid Eugenie tema elu tähtsaimal päeval enda varju. Paistab, et seda pole unustatud.“