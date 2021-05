ESIMENE LANGENU! Islandi delegatsiooniliige on koroonas, lavale nad ei tule

Islandi delegatsiooniliige andis 16. mail Eurovisionil positiivse koroonaproovi ning sellest ajast saati on kogu delegatsioon olnud karantiinis ja neid on testitud. Täna andis bändi Daði og Gagnamagnið liige taas positiivse proovi, ülejäänud delegatsioon on aga negatiivsed.