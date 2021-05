ÕL VIDEO JA FOTOD | Pidevad koroonatestid ja 150 euro väärtuses ilukraami: piilu, millistes tingimustes ajakirjanikud Eurovisionil töötavad 

Eurovisioni lauluvõistlus toob igal aastal üle maailma kokku 1500 ajakirjanikku, kes töötavad külg-külje kõrval võistluse toimumispaiga kõrvale püsti pandud suures pressikeskuses. Sel aastal on kohapeale karmide koroonareeglite tõttu lubatud aga vaid 500 suleseppa ja fotograafi, teised peavad proove ja muud toimuvat vaatama online-pressikeskuse kaudu.

Selleks, et pressikeskusesse aga sisse pääseda, tuleb alustuseks teha koroonatest. Sellest, et Hollandisse sissepääsemiseks on vaja esitada kaks negatiivset PCR-testi tulemust, ei piisa. kohapeal testitakse absoluutselt igaüht, kes võistlusega seotud. Aga ka nii ei saa, et teed ühe testi ja valmis. Kui test negatiivne, kehtib kaelakaart 48 tundi ja siis tuleb uus test teha. Õnneks iga kord ora ninna ei topita, vaid siin on kasutusel hingamistestid. Tuleb puhuda agregaati, mis on sarnane, nagu kopsuarsti juures ja kui selle tulemus on alla 0,3, siis oled negatiivne. Üle selle on „võib olla koroona“ ja siis tuleb ka siiski ninast proov anda.

Pressikeskus on suur, ning iga ajakirjanik saab seekord omale kindla laua. Laudadega on aga omajagu draamat kah. Esimesel päeval saime laua, mis asub täpselt pressikeskusesse püstitatud ekraani all, ehk mingit võimalust ekraanil toimuvat (poolfinaali pilti) näha polnud. Kohti vahetada ei tohi, sest igaühel on nimeline koht. Lõpuks vahetasime siiski lauda, kuna teise väljaande kolleeg istus normaalses kohas uhkes üksinduses. Teisel päeval nõudsime omale aga korralikud kohad. Meie paberil oli kirjas D10-D11 ja loogiliselt võttes arvasime, et ju see D tähendab desk. Selgus aga, et kui muidu on numbrid 1-300 (ja rohkem), siis kuskil on üks laudkond, mis algab D-dega. Seega jalutas mu juurde üks mees, kes teatas, et ma olen tema laua taga, mina aga vaidlesin ja vehkisin oma paberiga. Lõpuks tuli meie juurde kohalik töötaja ja noh, me pidime ikka minema kolima.

Põnev!

Igal aastal saavad ajakirjanikud ka goodie bag'i, kus on varasematel aastatel olnud erinevaid asju - sööki, plaate, igasuguseid vähem ja rohkem kasulikke vidinaid jne. Sel aastal sisaldab riidest kott näomaski, Eurovisioni värvides salli, kaht märkmikku, mingit elektroonilist värki, mis tutvustab Rotterdami, ja pastakat. Tegelikult sai rahvas ka Rotterdami kirjaga korduvkasutatava veepudeli, kuid meie kottides neid miskipärast polnud.

Suursponsoriks on tänavu kehahooldustoodete firma Moroccanoil, mis väljastab ajakirjankele 150eurose VIP-kingituse. See sisaldab suurt türkiissinist kotti ning ilutooteid, mille hulka kuuluvad kehakreem, juukselakk, juukseseerum ja kätekreem. Kui need kokku tõesti 150eurot maksavad, on see üks päris kallis firma, peab ütlema.