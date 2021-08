Uku Suviste isa ja ema on ühel meelel: poeg eristub teistest eurolaulikutest tagasihoidlikkusega. Mida nad Ukule õhtuks soovivad?

Esimest poolfinaali jälgis Uku isa Raivo põgusalt ja kõiki laule ei näinud, kuid on tänavuse valikuga siiski enam-vähem kursis. „Paistab, et iga aastaga on Eurovision üha rohkem üks korralik ja suur meelelahutussõu. Muusika on paljudel puhkudel jäänud võib-olla natuke tagaplaanile, aga visuaalselt tehakse asja väga professionaalsel tasemel.“

Uku on küll praegu Rotterdamis euromöllu keskel, kuid tema paps Hollandisse ei kibelenud. Isa ja poeg hoiavad aga tihedalt ühendust. „Just eile rääkisime tund aega ja ta ikka alati jutustab oma päeva lahti. Sain aru, et kolmapäeval oli kaks läbimängu, kus tehti viimased parandused ja täna siis põhikontsert. Tänavu pole neil nii palju võimalusi väljas hängida, aga väikesed jooksud saab ta ära teha ja päris suletud pole,“ räägib Raivo.

Uku teleprodutsendist isa peab laveerima, et oma poega üldsegi teise poolfinaali laval näha. „Samal ajal on mul otse-eeter, mis lõppeb 22.30. Uku esitus jääb sinna vahele, nii et live’is ma tema esinemist ei näe, aga vaatan kindlasti üle.“

Ema Heli: Uku jaoks on Eurovision igal juhul võit

Uku ema Heli Suviste-Polikarpus ütleb naerdes, et ka temal on loomulikult närv sees. „Soovin Ukule südant, rõõmsat meelt ja tugevat närvi,“ sõnab ta. „Ma loodan, et Uku säilitab oma rõõmsa meele, sest see on ikkagi sõu. See peaks pakkuma midagi hingele ja olema hea vaadata.“

Kuigi tavaliselt Heli Eurovisioni palju ei jälgi, on ta tänavu lugudega kursis. „Praegu ikka olen jälginud ja enam-vähem tean, kes, mis või kus,“ ütleb ta. Konkurents on Heli sõnul tänavu üsna kõrge ja palju on häid lugusid. Ukule võib aga ema hinnangul edu tuua see, et ta teistest eristub.