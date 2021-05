ABIELUNAISEST PETIS?! Vastne Miss Universum võib kroonist ilma jääda 

Meza on staažikas iludusvõistlustel osaleja, kirjutab Iltalehti. Tarkvarainseneri diplomiga modell ja meigikunstnik võitis 2017. aasta Miss Mehhiko võistluse ning saadeti Miss Maailma valimisele, kus ta saavutas auväärse teise koha. Mullu osales Andrea võistlusel Mexicana Universal, mille võit garanteeris osalemise Miss Universumi valimisel. Seal krooniti Meza universumi kauneimaks naiseks.

Kuid nüüd on Meza tiitel ohus. Sotsiaalmeedias on ilmunud pulmafotod, kus Mezal on seljas pruutkleit ja peas loor. Tema kõrval poseerib mehhiko modell Jorge Saenz. Kuna Miss Universum ei tohi olla abielus, ähvardab reegli rikkujat tiitlist ilmajäämine.