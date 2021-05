Jõutõstmise absoluutne meister Karmen Kaljula teeks ära ka Bruce Willisele 

Bruce Willisel on jõutõstmisstseen filmis „Unbreakable”. Willis kehastab seal meest, kes avastab, et ta võib olla superkangelane ja asub selle katsetamiseks kodus kangile raskusi lisama. Karmen Kaljula ütleb seda kommenteerides naerdes, et tegemist on filmiga ja raskuski polevat seal nii utoopiliselt suur, et ise poleks surunud.