BLOGI JA GALERII | Selgusid esimesed kümme tänavuse Eurovisioni finalisti!

Küprose lauljatari Elena Tsarignou pala „El Diablo“ vihastas välja kristlased – tema pala kiidab suhet kuradiga ning Küprose kristlaste arvates ei sobi selline lugu nende riiki esindama. Loo pealkiri tähendab kuradit ning refräänis laulab Elena, et armus kuradisse ja andis tollele oma südame. Muusikavideos tantsis ta aga väikeste deemonitega. Tema eemaldamiseks võistluselt algatati lausa petitsioon, mis sai kümneid tuhandeid allkirju. Lauljatar ise on aga öelnud, et laul räägib hoopis igavesest võitlusest hea ja kurja vahel ning suhtest, kus on probleemiks Stockholmi sündroom.