Lõpuks ometi on kätte jõudnud Eurovisioni lauluvõistlus, mis mullu ülemaailmse koroonapandeemia tõttu ära jäi. Kuigi esiti arvati, et publikut Rotterdami Ahoy arenale ei lubata, avanes siiski 3500 õnnelikul võimalus maailma suurimat lauluvõistlust oma silmaga kaeda. Vaata galeriist, kes esimest poolfinaali vaatama on tulnud.