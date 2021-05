Palju õnne! Näitleja Sandra Ashilevi on lapseootel: mulle päriselt ka meeldib mu keha rasedana 

Nike'i esinduskauplused postitasid Instagrami Sandrast beebiootel pildi. „Mulle päriselt ka meeldib mu keha rasedana. See on ootamatu, sest su keha ju muutub nii palju,“ kirjutab Sandra postituses.

Juba keskkoolitüdrukuna tundis Sandra, et tahab ja on valmis väga noorelt emaks saama. „Mulle väga meeldis, et mul on noored vanemad. Emaga saime kui parimad sõbrannad kõigest rääkida, ilma et tekkinuks mingit põlvkondlikku mõistmatuse error’it,“ rääkis Sandra möödunud aastal Kroonikale, et oodatult sündis Sandra ja Kristo poeg Kris Prendon juba ülikooli kõrvalt.