Inimesed Ave Kumpas: infarktist taastudes sain elu õppetunni Katrin Helend-Aaviku , täna 22:30

TÄNUKINK: Värviline portreemaal Ave Kumpase Lasnamäe kodu seinal on kingitus ukrainlannalt, kelle ta laulma õpetas. Lauluõpetaja on seda meelt, et kõiki on võimalik laulma õpetada, olgu ta laps või täiskasvanu. Foto: Martin Ahven

„Minu elus on olnud väga palju armastust,“ sõnab lauluõpetaja Ave Kumpas. Armastust on talle jaganud tema vanemad, pere, laululapsed ja nende vanemad. Ja armastust on ta neile kõigile jaganud ka ise. Ave on seda usku, et hea sõna ja loovusele innustamine loob armastust maailma veelgi juurde. Kui elus on nii palju armastust kui temal, võib vabalt ka oma 85. sünnipäeval elurõõmust pakatada. Isegi siis, kui elu on toonud raskeid aegu.