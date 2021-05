Kitarrilegendi koletu kogemus koroonavaktsiiniga: "Kartsin, et ma ei mängi enam iial!" 

Esimese AstraZeneca süsti sai Clapton veebruaris. „Kohemaid tekkisid ägedad reaktsioonid, mis kestsid kümme päeva,“ vahendab New York Post muusiku kirja. Viimaks kõrvalnähud taandusid. Claptonile öeldi, et järgmise süsti saab ta 12 nädala pärast. Ent kui Ericule kuus nädalat hiljem teist süsti pakuti, võttis ta selle vastu. Kuid keha reageeris tormiliselt. "Käed-jalad olid kas kangestunud, tuimad või põlesid ning kaks nädalast täiesti kasutud. Kartsin, et ma ei mängi enam iial.“

Clapton lisab, et poleks pidanud laskma end süstida, kuna ta kannatab polüneuropaatia all. „Aga propaganda ütles, et see vaktsiin on kõigile ohutu.“ Veebikülje inimene.ee teatel on polüneuropaatia puhul tegu perifeersete ehk kehatüve suhtes „kaugemate“ närvide kahjustusega, mis võib tekkida paljudel erinevatel põhjustel. Närvide kahjustuse tagajärjel väheneb vastavates kehapiirkondades tundlikkus ja halveneb lihasfunktsioon, esimesena kahjustuvad polüneuropaatia puhul reeglina labajalad, haiguse süvenedes tekivad ulatuslikumad kahjustused.