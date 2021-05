Maovähendusoperatsioonilt eratreeneriks! Raquel Peeba: viimane piisk oli see, et ma ei jõudnud enam koos lastega joosta 

Raqueli sõnul ei ole ta kunagi olnud sale tüdruk ja see on tema elu väga palju mõjutanud. Ta meenutab näiteks, et kui teised sõbrannad said teismelistena ühes ruumis riideid vahetada, siis tema seda teha ei tahtnud ning see muutis ta õnnetuks. „Tagantjärgi mõeldes on see muidugi täiesti rumal asi – end teistega niiviisi võrrelda. Aga toona jättis ikka jälje hinge. Mu kodus ei olnud kõige tervislikumad toiduvalikud. Kahjuks oli see üsna klassikaline toonane eestlaste toitumine – kõik oli hall ja värvitu,“ meenutab ta, et kuna ema töö oli intensiivne, tuli tal ise toiduvalmistamisega toime tulla. „Poolfabrikaadid olid meie väga suured sõbrad, sest ega keegi ei õpetanud, mis on tervislik ja mis mitte.“