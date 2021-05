KUULUS TIKTOKIS | Glamuuritar Kerli Pantri: mul on vaja noorte energiat! Endast nõrgema mehe pistan lihtsalt nahka 

„Mõni 25aastane ütleb isegi, et ta on nii vana ja mis ta enam. Mis asja! Ma olen 39 ja ma olen noor,“ rõõmustab TikToki staar Kerli Pantri, kelle käest haaras maailmakuulus videoplatvorm tugevalt kinni mullu mais. Nüüdseks on tal üle 39 000 jälgija, mida on kordades rohkem kui tema 21aastasel pojal. „Ega ta väga õnnelik ei ole,“ sõnab Kerli ja hakkab naerma. „Vahel ta mõne video kohta ütleb, et päris äge. Eks tal kulub harjumiseks aega, et tema ema on natuke teistsugune, kui teised temavanuste emad. Ma ei koo pärast tööd kodus televiisori ees sokki!“