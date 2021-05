Paul Neitsovi süda on taas võetud: Hannaliisa on kõige ilusam naine, keda kunagi näinud olen

„Paistab, et ta suudab mind välja kannatada. Ta on kõige ilusam naine, keda kunagi näinud olen,“ kirjeldab muusik Paul Neitsov (27) oma uut silmarõõmu Hannaliisa Raigi (27), kellega nad on koos olnud alates talve lõpust.