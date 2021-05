KOMPRA TULI PÄEVAVALGELE: see foto paljastab hertsoginna Meghani valelikkuse! 

Internetis on ringlema hakanud vana foto, kus Meghan poseerib prints Williami naist Kate Middletoni kujutava ajakirjaga. Väidetavalt on kaader pärit aastast 2014. Prints Harryga tutvus USA näitlejanna alles kaks aastat hiljem.

Paljud sotsiaalmeediakommentaatorid on Meghanile ette heitnud, et ta ei rääkinud tõtt, väites, et ei teadnud Harry perest suurt midagi. Ajakiri paistab tõestavat, et „Pintsaklipslaste“ täht oli kuningakoja tegemistega vägagi kursis. „Ta on aastaid kuningliku pere järele nuhkinud!“ kuulutab üks kommentaator.

Teised on toonitanud: see, et Meghan hertsoginna Catherine'i fotoga poseerib, ei tähenda, et ta oleks Harry pere vastu haiglast huvi tundnud. Kuid märtsis ilmnes, et Meghan oli 2014. aastal oma kunagises blogis kritiseerinud teravalt Kate Middletoni kuninglikke pulmi ümbritsenud furoori. Näitlejanna pani imeks, et täiskasvanud naised unistavad ikka veel printsessiks saamisest nagu plikapõlves. „Vaadake vaid kuninglikke pulmi ümbritsevat furoori ja lõputuid vestlusi printsess Kate'ist.“ Meghan toonitas: temagi tahtis väiksena saada printsessiks - kuid väeprintsessiks nimega She-Ra.