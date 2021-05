MIKS MINNA RINGIGA, KUI SAAB KA OTSE? Sander Rebane võttis vastu ootamatu väljakutse: see oli võitlus reaalsuse ja unistuste vahel 

Ihuliikmed hakkasid valutama

Sander ütleb, et võtab teinekordki sellise matka ette. „Eestis on nii palju kauneid kohti. Ja just selliseid paiku, kus vaid vähesed käinud on. Selline kogemus annab võimaluse tunda. Tunda endas tundeid. See on mõnus tunne – tunda. Loodan, et see matk inspireerib vaatajaidki võtma ette sammu teistsugusel suunal.“