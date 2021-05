Andrew Lloyd Webber võrdleb vaktsiinist keeldujaid roolijoodikutega 

„Sellega, et nad ei lase end vaktsineerida, mõjutavad nad tohutult paljude inimeste elusid ja elatist,“ ütles „Ooperifantoomi“ helilooja BBC raadiointervjuus. End juba mullu augustis vaktsineerida lasknud Lloyd Webber toonitas, et 21. juuni, mil Inglismaal peaksid kehtetuks muutuma kõik sotsiaalsete kontaktide piirangud, on muusika- ja teatriinimestele väga oluline päev.

„Ütlen kõigile: palun toetage teatrit ja kontserte, see on meie riigi südametukse. See on hädavajalik. Toetage kõikjal oma teatreid ja minge vaktsineerima,“ ütles Lloyd Webber, kelle kõik seitse teatrit on praegu suletud, ehkki sellest nädalast on Inglismaal siseruumides üritused lubatud. Helilooja on lubanud oma teatrid avada alles siis, kui kõik piirangud on kadunud, sest piiratud publikule on tema sõnul liiga kulukas mängida.