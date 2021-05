ISAST PIKEM! Tulevane Taani troonipärija sai leeritunnistuse 

Tseremoonia peeti Iltalehti teatel koroonapiirangute tõttu pereringis. Kohal olid kuninganna Margrethe ning 15aastase päevakangelase onupojad Nikolai ja Felix. Fredensborgi loss on Taani monarhi kevad- ja sügisresidents.

Prints Christian on Taani troonipärimisjärjekorras oma isa järel teisel kohal. Christiani noorem õde printsess Isabella on 14, pere kaksikud prints Vincent ja printsess Josephine said jaanuaris kümneseks.