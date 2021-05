Tiigrikuningas Joe Exotic põeb vähki 

Joseph Maldonado-Passage säutsus eelmisel reedel, et tema vereanalüüs näitab eesnäärmevähki. „Mu keha on väsinud, olen tohutult kaalus alla võtnud, suuhaavandid on täiesti pöörased, oksendan rohkem kui söön,“ kirjutas Netflixi doksarjast tuntud Tiger King, kes istub 22 aasta pikkust vanglakaristust.