5Miinuse räppar Päevakoer: miks ma peaks häbenema, et mulle Eurovision meeldib 

„Lapsest saati oli juba see, et kui oli Eurovision, siis see oli veidi nagu jaanipäev. Sa teadsid, et saad olla kaua üleval. Ei pidanud vara magama minema, sest hääletamine algas kell 12 läbi. Ja kui sa kuulsid selle kuldse lause „Good evening, Europe“, siis teadsid, et midagi väga tähtsat on alanud.“