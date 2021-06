AMETLIK: Linnateatri uus direktor ja peanäitejuht astusid ametisse 

Uku Uusberg lõpetas 2008. aastal EMTA lavakunstikooli XXIV lennu ja suundus seejärel tööle Eesti Draamateatrisse, esialgu näitlejana ja 2012. aastast lavastajana. Senise teatrikarjääri jooksul on tema nimel juba ligi kakskümmend lavastust ja kolmkümmend teatrirolli.

Mihkel Kübar on lõpetanud Tartu Ülikooli usuteaduskonna 2007. aastal. Aastatel 2009-2013 oli ta Jõgeva linnavalitsuse abilinnapea ja 2013. aastal töötas linnapea ametikohal. 2014. aastast on Kübar juhtinud Eesti suurima hea muusika festivali Intsikurmu Festivali korraldamise protsessi. Viimased kaks aastat töötas Mihkel Kübar Tallinna Salme Kultuurikeskuse direktorina ning selle haldusalas oleva rahvamaja juhina.



Uusbergi ja Kübara ühtse tandemi aluseks on aastatepikkune tutvus ja sõprus, mis sai alguse ühisest koolitest Raplast, kus osaleti koos nii laulukooris kui näiteringis.