Psühhiaater kardab, et prints Harry on teraapiaga liiale läinud 

Harry andis eelmisel nädalal USA näitleja Dax Shepardi podcast'is mõista, et nii tema isa Charles kui ka isaema Elizabeth II on lapsevanematena läbi kukkunud. Tema sõnul oli isa pärandanud talle geneetilise vaeva ja kannatused, sest ka Charlesi ennast olevat samas vaimus kasvatatud. Nõiaringist vabanemiseks ning selleks, et tema enese lapse kasvaksid üles soojas ja ühtehoidvas peres, tuli Harryl koos abikaasa Meghaniga USAsse kolida.

Harry rääkis, et oli pärast ema surma hingevalu maha surunud. Traumadest saanud ta jagu alles hilisemas elus teraapias käies. Kuid dr Pemberton püstitab Daily Mailis teooria, et prints on teraapiaga liiale läinud. „Enesekeskne, egoistlik, solvunud ja kibestunud,“ loetleb psühhiaater Harry omadusi, mis andvat märku teraapiaga liialdamisest. „Ta väidab, et räägib oma probleemidest teiste inimeste aitamiseks. See jutt kõlab õõnsalt.“