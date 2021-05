Surmasuus vaakunud Eurovisioni-sensatsioon: "Pidin kõike uuesti õppima - õppima uuesti kirjutama, laulma ..." 

Portugallane teenis neli aastat tagasi Kiievis võidu palaga „Amar Pelos Dois“, mis tõusis tavapäraste eurolaulude seas esile oma intiimsuse ja valsirütmiga. „Me elame kiirtoidumuusika maailmas. See on muusika võit,“ kuulutas Sobral toona. Salvadori hingestatud pala ja selle võidu tegi hingekriipivaks teadmine, et noor artist on südamehäda tõttu surmasuus.