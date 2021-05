TULEVIKUTEGIJAD | Tartu poisid arendavad nutikat ukselinki, mis teeb viirustega üks-null: kõik koroonaga seonduv müüb jube hästi! 

Nutika ja sanitaarse ukselingi kallal murravad tööd teha Tartu Jaan Poska gümnaasiumi 11. klassi poisid. Õpilasfirma UltraLink tegevjuht ja tootearendaja on Anton Berik (17), turundus- ja finantsjuht Mihkel Mart Liim (17) ning suhtekorraldusjuht Jaagup Jagomägi (17). Poisid ütlevad enda kohta, et nad on innovaatorid ja unistajad. Koos peavad nad plaani tootmisesse paisata kvartsklaasist ukselink, millesse on ehitatud UV-diood, mis hävitab bakterid ning viirused. „Seda tehnoloogiat kasutatakse ka kirurgiliste tööriistade puhastamisel. Samuti on lingil olemas andurid, mis tuvastavad ukselingi alla vajutamist ja inimeste liikumist. See aitab vältida kontakti inimese naha ja madala lainepikkusega UV-kiirguse vahel,“ selgitavad poisid, et kõik on läbimõeldud ja ohutu.